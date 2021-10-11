菲律賓即將在2022年5月舉行總統大選，現任菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）的女兒薩拉（Sara Duterte），一直被看好能參與大選，但是她竟然錯過領表登記時間。不過即便如此，薩拉仍舊在最新出爐的民調中一馬當先，民眾對她的支持度仍舊高漲。

當前有5組候選人出馬角逐菲律賓總統大位。杜特蒂為了給女兒薩拉鋪路，還無預警宣布退出政壇以及原本欲參加的副總統選舉。不料薩拉竟然錯過領表登記的最後期限，令支持者大失所望。並且在此之後，還傳出確診新冠肺炎（COVID-19）的消息，令人震驚。

根據民調機構Pulse Asia以當前2022年菲律賓總統選舉可能候選人進行的民調，薩拉雖然因為錯過領表登記期限，令支持者失望，她仍舊在這一次的民調中居於第一位，但領先幅度並不明顯。在她之後的則是前菲律賓總統馬可仕（Ferdinand Marcos）獨子小馬可仕（Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr.）、馬尼拉市長莫雷諾（Isko Moreno）以及前知名前拳王巴喬（Manny Pacquio），這三人都已經確認領表登記，將角逐總統大位。

分析家認為薩拉並非她父親的複製品。政治分析家Tony La Vina認為「薩拉給人較有距離的感覺，也不溫暖」，比較不接地氣，而這很可能會影響他的群眾吸引力，她身為候選人的魅力可能會在競選期間逐漸衰退。因為在菲律賓，選民更重視候選人的個性與魅力，而非政策。

政治分析家Richard Heydarian則認為薩拉更像是溫和版的「杜特蒂」，並不會是她父親的魁儡或是代理人。他認為薩拉是個很有活力的人，有自己的想法、根基與團隊，並且有著一種與他父親截然不同的治理方法。Heydarian額外點出，薩拉嘗試在推行政策上走自己的路，其中包含打擊毒品，以及與美國、中國這兩個超級大國之間的關係。

《ibtimes》報導，杜特蒂曾警告過薩拉，表示總統大位「不適合女性。」但很顯然他目前已經改變想法，並且從2022年選舉中退出，為的就是給薩拉讓路。並且暗示薩拉將會與子弟兵、參議員克里斯多福．吳一起搭檔參選，克里斯多福．吳預計將擔任副手。

然而薩拉是否正式參選，預計要等到11月15日才能明朗。因為根據菲律賓當地的規定，在11月15日之前，可以允許退出或是選舉人更替，可由同一政黨或是聯盟所提名的官方候選人來取代。且先前她父親也曾在2015年以此方法在最後一刻才成為候選人，並在最後順利當選。

菲律賓憲法規定總統任期六年，不能連任。杜特蒂的任期將在2022年6月結束。而菲律賓預計在2022年5月9日舉行總統大選。現在確認的總統參選者包含前拳王巴喬、小馬可仕、現任副總統羅貝多（Leni Robredo）、馬尼拉市長莫雷諾，此外還有杜特蒂所屬政黨指名的Ronald dela Rosa，共五人。