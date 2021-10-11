《電競男孩：電影版》劇照。（酷兒影展提供）

為期4天的「第8屆臺灣國際酷兒影展」好評不斷，不但吸引眾多影癡到現場支持，多部華人影像作品導演，也攜手演員到場參與映後座談，包含《輕鬆搖擺》的高山峰、江常輝，《蜜月旅行》的丁春誠，都出席分享拍攝幕後故事。

今（11日）閉幕片將放映菲律賓熱門BL網劇電影版《電競男孩：電影版》，粉紅泡泡浪漫愛情故事，曾打動多少腐女的心，這次選為酷兒影展閉幕片，除了給予觀眾不同以往的風格影視作品，也呼應本屆主題「後同婚時代」，看待同婚通過後，社會仍有許多需對話的課題。今年酷兒影展分成實體與線上雙軌進行，接下來10月12日到31日將進行長達3周的線上影展放映，同時還有多場線上映後座談，邀請海外導演暢聊每部片的創作故事。另外還將在13日舉辦「BL論壇」，邀請泰國電影《愛在暹羅》導演與熱門網劇《HISotry》導演蔡宓潔進行交流對談，分享兩地不同BL文化風格。

本屆酷兒影展特別推出「台灣／華人酷兒電影精選」，放映多部新生代導演創作，也舉但多場映後座談。在高雄電影節跟金穗獎獲得好評的《輕鬆搖擺》，2位主角高山峰與江常輝特別出席，分享戲裡兩人的夫夫之道，舉本發想來自同婚之後的生活，江常輝表示：「為了角色苦練小喇叭跟舞蹈1個多月，開拍前緊張到想吐！」首次挑戰同志角色的高山峰則笑說：「很開心能參與多元性別關於愛的故事，對1個已經當爸爸的我來說，無非是給孩子最好的教育，讓他們知道無懼外界眼光，是一件很重要的事。」

今年閉幕片《電競男孩：電影版》是菲律賓去年討論度之高的熱門BL網劇之延伸，故事發生在疫情期間，以視訊方式呈現，描繪遊戲實況主所譜出的浪漫愛情故事，也因為拍攝呼應當下社會疫情現況，獲得不少好評，並在今年趁勝追擊推出電影版。延續第1季灑糖節奏，除了唯美動人畫面，卻也遇到即便出櫃，卻無法在面對自己的阿姨時，用伴侶稱呼彼此，拉回現實社會，依舊是同志戀人所遭遇的家庭壓力問題，更是後同婚時代下的另一種新挑戰。

除了線上放映延續酷兒影展溫度外，也針對今年新單元「BL專題」打造線上「BL論壇」，以東南亞耽美文化跟兩地創作為主題，邀請《愛在暹羅》泰國導演楚克薩克瑞科（Chookiat Sakveerakul）、《電競男孩：電影版》菲律賓導演伊萬安德魯帕亞瓦爾（Ivan Andrew Payawal），還有因網劇《HISotry》被稱為臺灣最「腐」的導演蔡宓潔共同分享，探討2地之間不同拍攝風格，以及未來BL影視的發展走向。消息一公布立刻吸引廣大BL影迷討論，開心表示「臺灣越來越重視BL議題內容」。策展人游婷敬也提到：「BL從原本的小眾文化漸漸走向主流，他不單只是純粹浪漫男男之歡，更探討諸多同志議題，在腐女內心的幻想世界之外，更值得我們關注，因此希望喜愛BL故事的影迷，都能來參加這場機會難得的論壇。」