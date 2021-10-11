五倍券啟用後，不少人都在比較到底是紙本好，還是數位綁定好？有網友興奮表示，拿紙本五倍券去麥當勞消費，發現竟然可以找零，還意外釣出內行人透露，麥當勞去年用三倍券時就可以找零了，所以後來沒用完的都去那裡花，直呼不知道的人虧大了！

這名網友昨(10)日在《PTT》指出，買晚餐時決定要用一張200的五倍券，跑去賣場裡的麥當勞消費，原本以為不能找零的話就買份超值全餐，另外再點一份50元的「1+1」組合應該就可以湊到200元，沒想到女店員竟然跟他說「這邊可以找零喔」。

原PO興奮表示，他還以為大部分連鎖速食店都不能找零，好奇大家知道麥當勞接受找零嗎？是不是每間店可以自行決定找或不找？此外，還想順詢問，連鎖手搖飲有哪家可以接受找零？網友則紛紛回應「鈔票上不是印有不找零字體？」、「當初三倍券也不能找零啊」、「那可能就是每間店自行決定的吧」、「太棒了！買一杯可樂找零」、「看店家」、「有的店家願意找零，不表示每個店家都可以」。

根據五倍券發放辦法規定，振興五倍券的確不得找零、轉售，不過有內行人透露，雖然規定上是不找零，不過店家想找也是可以，但不能強迫，麥當勞去年使用三倍券時就能找零了，所以他去年沒花完的，都特地跑到麥當勞找零，揚言不知道這項好康的虧大了，還網友笑回「那我可以用一千塊跟你換一張嗎？我找零元給你」。