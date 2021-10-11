14日為台南市新營太子宮太子爺聖誕，信眾趁著國慶連假期間帶分靈的太子回祖廟進香。（張毓翎攝）

14日為台南市新營太子宮太子爺聖誕，信眾趁著國慶連假期間帶分靈的太子回祖廟進香。（張毓翎攝）

14日為台南市新營太子宮太子爺聖誕，信眾趁著國慶連假期間帶分靈的太子回祖廟進香。（張毓翎攝）

台南市新營太子宮是台灣太子爺廟的開基祖廟，14日為一年一度的太子爺聖誕，近日各地分靈神明陸續回娘家進香，而國慶連假3天更是進香的高峰期，湧進約2000個進香團，一天最高還達1098個進香團來訪。廟方表示，受疫情影響，雖然進香人潮和排場明顯縮減，但團數跟以往相比未減，不少信眾說，神明在家悶太久，也想出來透透氣。

有300多年歷史的新營太子宮，每年農曆9月9日舉辦誕辰祭典活動，分布在全台各地的分靈神明從農曆8月起陸續回娘家進香，包括隨行陣頭和信眾，規模極為盛大，2014年台南市政府文化局將「新營太子宮太子爺生進香祭典」公告登錄為市定民俗。

以往太子爺聖誕前的最後一個周末，前來謁祖朝聖的信眾最多，有些進香團光是一團就來了10多輛遊覽車，車上可載30、40人，使得太子宮新、舊廟埕周邊道路交通時常大打結。

廟方表示，今年疫情因素，許多進香團改為自駕，以往停車場都會停了一排排的遊覽車，這次幾乎都看不到，人潮明顯少了很多；此外，當有進香團來進香時，有些團體會請陣頭到場展演，藉以酬謝神明，今年大家也都改以放鞭炮助興。

不過雖然人潮變少，但是進香團的數量受到疫情影響，根據廟方統計，國慶連假第2天共計有1098團來進香、第1天和第3天也分別有572、近400團。廟方說，從上個月開始，許多民眾打電話來詢問是否開放進香團，直到中央宣布開放後，大家才鬆一口氣。

新營太子宮祕書黃燕美表示，農曆9月8日晚間10點舉辦祝壽大典，結束後發放5000個壽桃給信眾吃平安，歡迎民眾前來。