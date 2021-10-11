台南市馬沙溝觀光休閒協會媒合船公司，開闢1天可來回的台南將軍港至澎湖七美、南方四島航線。（馬沙溝觀光休閒協會提供／張毓翎台南傳真）

七美為澎湖最南端的島嶼，島上保留了許多自然景觀。（馬沙溝觀光休閒協會提供／張毓翎台南傳真）

台南市馬沙溝觀光休閒協會媒合船公司、旅行社業者，開闢台南將軍港直航澎湖七美、南方四島的航線，提供1日遊和2日遊，由將軍港出發，前往七美島、西吉藍洞，抵達東吉島再返航；今年疫情趨緩、降級警戒後，9月正式開航，市場反應熱烈，9月已開了9個航班，10月預計將再開9個班次。

台南市馬沙溝觀光休閒協會理事長陳啓宗表示，目前較大眾所熟知的台澎藍色公路，為嘉義布袋港到澎湖馬公港的航班，故多數遊客如果要到澎湖群島玩，大多先搭乘到馬公再轉搭交通船到七美、東吉等島嶼。

陳啓宗說，從台灣直接到澎湖群島的航線較少人開發，他本身是旅行業者，認為未來這一塊潛力很大，所以與恆星客輪業者攜手推動將軍港到澎湖七美、南方四島的航線，並著手規畫整個航線遊程，以及結合馬沙溝深度遊程與周邊景點，來做點線面的串連。

馬沙溝觀光休閒協會8月開辦踩線團，邀請各地旅行社參加，讓業者更了解這條藍色公路的特色。「蠻成功的！」陳啓宗說，當時辦了4梯踩線團，每梯將近百人參與，共計400多間旅行社，這些業者在9月開航後，也因踩線後的成果，為這條航線帶來許多旅客。

陳啓宗提到，只要30人以上就可成團開航，9月開航後，每周都有開航，有時是平日、有時在周末假日，如果有空位就會開放一般散客訂票，因此上個月除了團客，現場還來了許多散客報名，不僅客輪業者覺得新鮮，遊客的反饋也說「值得！從台灣直達七美，且1天就能來回，很方便。」

陳啓宗說，七美保留很多自然風貌，遊客喜歡到七美看風景、浮潛，不少情侶更會選擇到七美度蜜月；考量東北季風影響，這條藍色公路預計11月15日停航，在這之前想搭船的旅客，歡迎來電洽詢。