台灣基進立委陳柏惟罷免投票將在下周六登場，而他近日也接連被爆出肇逃、涉賭等黑歷史，引發各界關注。同時，陳柏惟過去的一些爭議言論，也成為網友們關注的焦點，輿情網站《網路溫度計》透過大數據分析後，整理出了網友最常討論陳柏惟的十大金句和爭議。

《網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查2020年2月1日至2021年10月7日間，與陳柏惟爭議和他本人發言相關的大數據資料並針進行排名，結果顯示，榜首是近日陳柏惟遭爆肇逃坦承疲勞駕駛，有5萬4686筆網路討論聲量；第2名是陳柏惟為護航開放蔡政府萊豬進口，在臉書直播中大談美豬蜜汁火腿「吃過就知道多爽」，有4萬8738筆網路討論聲量；第3名則是日前陳柏惟用台語質詢國防部長邱國正後，道歉「喜事變悲劇」，有3萬6082筆網路聲量。

同時，這份排行第4名到第10名，分別是捲涉賭疑雲稱「我是去打電動」、稱自己可以「1打35」阻止國民黨杯葛萊豬、支持大麻合法化、邀請香港人來台當兵、掉出優秀立委名單自評「成績不是太差」、指大陸抽砂船能讓解放軍潛艦偷襲台灣、「成立內交部」管兩岸事務。

此外，《網路溫度計》也透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查陳柏惟從去年10月7日至今年10月6日間的網路聲量，發現陳柏惟遭爆曾經肇逃後，他的網路聲量爆衝到這一年來新高，同時該事件也重創外界對他的好感度，此事的負面聲量遠高於正面聲量。