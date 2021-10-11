女星李佳穎自出道以來以甜美外貌、清新氣質受到大批粉絲喜愛，尤其凍齡的不老童顏完全看不出她已經38歲，最近她在社群網站曬出穿著睡衣的照片，玩起下衣失蹤，還是散發滿滿可愛，讓大批粉絲看了全被電暈。

李佳穎日前在IG分享兩張美照，透露心情很好，第一張照片，她拿著「爽爽睡到飽」的卡片，做出閉眼露齒燦笑的表情，看起來相當滿足，接著第二張，場景切換到床上，她穿著一身「嚕嚕米」粉紅色睡衣開心自拍，尤其由上往下的視角，讓她看起來就像下衣失蹤，可愛指數破表，吸引許多粉絲直誇一早看到她的笑臉，心情也跟著變好。

李佳穎自拍角度看起來像下衣失蹤。（圖／翻攝自李佳穎IG）

李佳穎去年大方認有個穩定交往的圈外男友，並數度提到準備結婚，未料上月就被週刊爆料她已秘婚2年，對此，她則表示：「等結婚會大方分享喜事，大家不用急著現在祝福我！哈哈！」澄清秘婚一事。

事實上，李佳穎曾透露希望結婚與生小孩同時進行，且希望40歲前完成這件事，原本今年想趁2月14日生日當天去登記結婚，可遇到大年初三便作罷，同時預告會選下一個兩人都喜歡的日子去登記，讓粉絲相當期待她的好消息。