「有氧天王」潘若迪近日在節目大方分享性經驗，除了自爆婚前跟外國女生在椰子樹上發生關係，婚後雖然有點年紀，但會和太太Kiki玩玩具或變換地點助興，做法獲得性學博士許藍方肯定。

潘若迪在節目《11點熱吵店》坦言，年輕時幾乎每天都要來一下，漸漸有點年紀後，忙於運動事業、演藝工作和照顧小孩，到了晚上就會感到疲倦，自然較提不起勁，於是跟老婆Kiki協議在下午行房會比較有體力，除了會使用玩具，還會變換不同場景增加新鮮感，像是廚房、客廳、沙發、浴室和流理台，他也提到女生彎腰的線條很優美，老婆在院子澆花時，常常會勾起他的興致：「你屁股一拍，我們就上去了。」

主持人沈玉琳好奇問潘若迪：「野外你曾經最Turbo的地點？」潘若迪秒回答：「在椰子樹上」所有來賓一聽全笑瘋，他立即解釋，婚前曾帶12個舞者到夏威夷表演，引起當地的外國女生側目，剛好椰子樹綁著兩個吊床，「那天就是因為相看兩不厭，反正就是一個外國人，她來找你就是…那就很自然。」

潘若迪還原當時在吊床上的模樣，「你把那個吊床移開，你就可以把腳跨在那個吊床上面…。」他邊講邊用肢體示範，讓女主持人Melody趕緊打岔：「不要有動作」，他只好坐回位置上繼續解釋：「我就說要在吊床上做一些『劈腿的動作』，就是這樣子，那天滿特別，因為那個床會搖。」

許藍方聽到潘若迪的分享，讚賞：「我覺得換情境是滿鼓勵的，尤其現在的華人社會，因為你不能換人，換情境、換服裝滿好。」