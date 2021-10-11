台中市西屯區7期一處打造地上38層樓的銀行旗艦總部的工地，11日下午近3時，一名工人施工時疑不慎踩空從工地12樓墜落，幸好有遵守規則繫上安全帶，但墜落過程中身體疑似有撞到鋼樑，經119送林新醫救治，無生命危險，警方協助聯繫傷者家屬，並通報市府市府勞工局，勞工局將進一步調查是否符合工地安全。

台中市警第六分局市政派出所下午接獲報案，派員前往查處，經查44歲王男在12樓施工時，不慎踩空墜落，墜落過程中身體疑似有撞到鋼梁，經119送林新醫救治無生命危險。

目前王男傷勢初步診斷為腦部稍微出血、後背挫傷，醫院表示，無生命危險，警方協助聯繫傷者家屬並通報市府市府勞工局。

有鑑於營造業高風險作業項目繁多，台中市勞工局多次教導業者勞工危害意識及工安概念，全面降低中市職業災害，但工地稍有不慎，就易生工安意外。

位在台中市西屯區市政路與河南路口的一家銀行旗艦總部，名為「台中之鑽」，為地上38層、地下10層，高度225公尺綜合性商業大樓，充滿現代設計感，具有銀行、辦公室、會議室等多功能用途。