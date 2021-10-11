清野菜名與坂口健太郎在《只是在結婚申請書上蓋個章而已》上演偽裝結婚生活，故事描述職場順遂、完全無結婚念頭的女子大加戶明葉，某天突然被一名只認識30分鐘的上班族求婚，意外開啟先婚後愛的甜蜜愛情故事，可愛的組合令人耳目一新。《只是在結婚申請書上蓋個章而已》KKTV 10/20起，每週三上架更新。

童星出身、精湛演技獲獎不斷的「亮眼明星」杉咲花挑戰弱視少女，與右眼帶有刀疤的不良少年杉野遙亮因一次意外開始交往。原作是入選「下一部會紅的網路漫畫大賞」、點閱突破2000萬的《不良少年與白手杖女孩》，以幽默的角度描繪視障人士的「視界」，是一部溫暖療癒的喜劇作品。KKTV 10/7起，每週四10點上架更新。

《反正妳也逃不掉》由白洲迅變身無法專情的玩咖老闆，逗弄笨拙率直打工妹橫田真悠，一場貓咪招惹上老虎、逃也逃不掉的浪漫戀愛就此展開，KKTV 9/17起，每週五00：30點上架更新。