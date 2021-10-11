台灣南北文化差很大，同樣的食物，可能各地口味都不一樣，有網友表示，南部人很喜歡把白飯煮成「飯湯」，他個人就超愛吃，尤其再加些海鮮，湯頭會變得更鮮甜，一口氣就能吃個兩、三碗，讓不少北部人驚訝，狂喊從沒看過。

東港道地「飯湯」呷好料 海鮮滿滿料實在

這名網友在專門分享廚藝及各地美食的臉書社團《家常菜》表示，南部人的「割稻飯」俗稱飯湯(台語)，食材及做法會依各地區而有所不同，以他居住的屏東東港來說，因為靠海，那裏的飯湯海鮮就比較豐富，像萬丹地區，有時還會加入紅豆增加營養。

網友PO出俗稱飯湯的「割稻飯」。(圖/截自家常菜臉書)

由於不少網友都想知道飯湯做法，原PO表示，他媽媽傳給他的應該算是簡易版的東港飯湯，著重在爆香和胡椒粉，食材包括竹筍、蝦子、蛤蜊、透抽、魚丸、芹菜丁，用來爆香的有乾香菇、五花肉、雞肉、魚粿、魚肉卷。

原PO也分享做法指出，首先把飯煮好備用，再爆香，他強調爆香這步驟最費時，但也最不能省，接著用剛爆香的鍋子把竹筍湯、香菇水、高湯加入雞肉煮滾，煮熟後加入海鮮和爆香食材煮到海鮮熟了就可以關火，最後再加上芹菜丁、油蔥酥、胡椒粉及鹽調味。等要吃的時候，把滿滿的餡料和湯蓋在白飯上，而且最好是盛到碗公裡，就可以大快朵頤了。

貼文曝光後讓不少網友眼睛一亮，有南部人想起兒時回憶，忍不住說「超懷念的，阿嬤我想你了」、「小時候住南部常吃，長大來台北就沒看過了」、「南部人的最愛」，也有不少北部人敲碗狂喊「從沒看過」、「沒吃過，看起來很厲害」、「很強的感覺」。