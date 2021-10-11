美國陸軍第10軍團與防空司令部(10th Army Air & Missile Defense Command)選定部署在德國安巴斯赫(Shipton Kaserne)的第4防砲團第5營(5-4 ADAR)，做為第一個操作史崔克野戰防空車( M-SHORAD Stryker)的部隊。這種新型防空車具有刺針飛彈、機砲、機槍等足夠的武裝，對抗來襲的敵方無人機、直升機以及反戰車飛彈等威脅。

防衛部落格(Defense Blog)報導，第5營剛剛在波羅的海沿岸的普特洛斯聯邦國防軍靶場(Putlos military training area )進行了為期一星期的訓練，10月7日完成了機動近程防空武器系統的首次實彈射擊，同時也是該系統在歐洲的首次實彈射擊。

史崔克成員使用 7.62公釐機槍與地面目標交戰，同時操作3枚刺針飛彈對抗空中無人機目標。

第5營第3排的排長凱西‧克勞斯中尉(Kelsey Krauss)說：「我的團隊在演習期間表現完美，我為我的士兵感到驕傲。」他的長官，A連連長康納‧克納普上尉( Connor Knapp)也讚許部隊成員，他說：「我們學到了很多東西，展示了 M-SHORAD 系統的能力。我們的工作是保護隨行部隊，使他們免受敵人的慢速機的攻擊，包括直升機、無人機等。」

第3排的一些士兵曾在新墨西哥州的白沙靶場參加了 M-SHORAD 的初步測試，但更多士兵是第一次實彈操作M-SHORAD。

史崔克野戰防空車的武裝與偵測系統，4個角外型如同探照燈的MHR是雷達，也是該系統的重點。(圖/leonardodrs)

Leonardo DRS: Common Turret for Stryker Platform

M-SHORAD 是由義大利李奧那多集團(Leonardodrs)與通用動力陸地系統公司(General Dynamics Land Systems)合作的機動防空車，接替火力薄弱的復仇者防空系統(AN/TWQ-1 Avenger)。M-SHORAD主要的防空感測設備是李奧那多集團的產品，包括安裝在車身4個角的多任務半球雷達(Multi-Mission Hemispheric Radar MHR)，以及居中的多功能敵我識別系統。MHR雷達是一種小型的主動電子掃描雷達(AESA)，裝在4個角，可以同時全方位的10公里範圍空域的物體，再以車上的刺針飛彈、30公釐自動機砲來應付。