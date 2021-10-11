波蘭法院判國內法律凌駕歐盟法律 引發脫歐憂慮 21:072021/10/11 工商 鍾志恆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 波蘭憲法法院7日判決波蘭憲法凌駕歐盟法律，讓人憂慮此判決可能導致波蘭脫歐，或被迫離開歐盟，因此掀起全國各地大批親歐盟的民眾在10日走上街頭示威，表達支持波蘭繼續留在歐盟的態度，並批評右翼執政黨讓司法機構政治化。 波蘭裁定本國法先於歐盟法引反彈 數萬人示威 捷克國會大選 中間偏右反對聯盟險勝總理巴比斯 #波蘭 #歐盟 #凌駕 #脫歐 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 15國使節賀國慶 外媒關注蔡演說 04:102021/10/11 焦點要聞 國慶演說 蔡英文：兩岸關係堅持2不變和維持現狀 11:572021/10/10 政治 港警務處處長：若不尊重法治 無資格講新聞自由 14:582021/10/10 兩岸 3星座女桃花朵朵開 卻不願意隨便脫單 17:532021/10/10 運勢 陸限電成最後稻草 能源危機擋不住了 專家揭：大國都做錯1件事 13:452021/10/11 財經 歐股布局 關注景氣循環、數位轉型及ESG 13:082021/10/11 財經 賓士大G卡礁岩斷路 16人困海蝕洞搭直升機脫困 耗百萬全民買單 10:262021/10/11 社會 駐台代表向我祝賀國慶 斯洛伐克捷克波蘭也在列 12:102021/10/10 政治 佛系房東慘遇租屋蟑螂 8年欠174萬房租 租約到期趕不走 16:042021/10/10 社會 談話全文／蔡英文提「四個堅持」：這是台灣人民給我們的底線 10:402021/10/10 政治 歐衝電動車 50萬人恐丟飯碗 04:102021/10/10 全球財經 財經熱門新聞 越南超過200萬員工大逃脫 企業撒錢哀求也沒用 - 財經 美經濟復甦沒力？就業爆冷拉警報 外媒：這群人不想工作 - 財經 公股金控：台股明年股息上看2.4兆 - 財經要聞 - 工商時報 散戶滅頂！長榮、陽明反彈快逃命 專家爆三雄最慘價位 - 財經 默克新冠口服藥成本超低 「40倍暴利」遭批：扯爆了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。