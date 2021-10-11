波蘭憲法法院7日判決波蘭憲法凌駕歐盟法律，讓人憂慮此判決可能導致波蘭脫歐，或被迫離開歐盟，因此掀起全國各地大批親歐盟的民眾在10日走上街頭示威，表達支持波蘭繼續留在歐盟的態度，並批評右翼執政黨讓司法機構政治化。