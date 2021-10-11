台灣基進立委陳柏惟罷免案將在下周六舉行投票，支持和反對罷免的對決也逐漸升溫。國民黨台北市議員羅智強11日表示，他觀察到，民進黨現在對於陳柏惟罷免案，已經轉趨觀望的態度，原因在於上次的肇逃爭議，民進黨全力相挺，卻在PTT論壇被噓爆，甚至PTT已經給陳柏惟一個新封號叫「肇逃仔」。他呼籲陳柏惟，不要去怨民進黨的人，而是要好好檢討為何爭議這麼多，且這也反應出立委平時問政，有沒有站在人民的角度去想。

國民黨台北市議員 羅智強。(圖/本報資料照)

近日有網友10日在PTT上發文表示，在瀏覽噗浪時，發現一名基進黨支持者表達個人不滿，並指控民進黨不幫忙，害他們被嘲笑是「小綠」，他們衝前線、坐骯髒事讓民進黨爽做最大黨，但在遭遇國民黨攻擊時，民進黨在做什麼？現在民進黨身為國內最大黨，反而對昔日盟友見死不救，這就是民進黨給他們的報酬嗎？

羅智強今(11日)在上《TVBS》政論節目「新聞大白話」探討陳柏惟罷免案，羅智強表示，對民進黨而言，小黨當打手和側翼好用的時候當然要用，但現在基進黨自己弄得滿身髒滿身腥，不切割更待何時？這麼多立委為何現在只有陳柏惟最有可能被罷免，陳柏惟過去挺萊豬、擋疫苗、國會問政評鑑差的一蹋糊塗，也都是他，大家原本已經快要習慣了，但在罷免前他最近又被爆了一堆料，搞了半天還是個肇逃仔。

羅志強也呼籲陳柏惟，不要去怨民進黨的人，民進黨為什麼現在嚇到？因為民進黨政治人在陳柏惟爆出肇逃爭議時全部跑出來挺，結果被洗得多慘，大家去PTT上看，一堆幫你加油的說原來肇逃是最需要做事，趕快加油跑啊！所以民進黨今天為什麼到現在為止，開始趨於觀望。

至於陳柏惟開始用哭的方式談罷免，羅智強說，因為沒招了嘛！沒人幫他加油了，所以他最後只好去找同樣面臨被罷免命運的無黨籍立委林昶佐，抱在一起取暖，他們2個小綠不互相抱團取暖，誰要跟他抱？而這也反應出立委平時問政，沒有站在人民的角度去想。