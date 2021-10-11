金控與六大壽險9月獲利亦不弱。富邦金控與國泰金控預計12日公布獲利，市場預估兩家金控獲利應各在80億元以上，富邦金將挑戰連續第10個月獲利破百億元，累計稅後獲利破1300億元；國泰金前9月稅後獲利應可破1200億元，在兩家金控帶頭衝刺下，15家金控前9月稅後獲利篤定可破5千億元的歷史新高點，較去年同期可成長65％左右。

由於9月最後幾天資本市場才出現亂流，大型壽險9月有部分現金股利進帳，亦有依各自的市場判斷實現股債利得，目前已公告9月獲利的大型壽險公司中，以南山人壽9月稅後獲利41.02億元最高，國泰人壽與富邦人壽亦是12日公告，估計亦可能介在50～90億元之間，國泰人壽前9月累計稅後獲利可望挑戰突破千億元，而六大壽險公司累計前9月稅後獲利應可破3100億元，創台灣壽險史近一甲子以來的獲利新高數字。

9月雖有現金股利進帳，但相較8月金額較少，但9月新台幣兌美元貶值，壽險匯兌壓力相對減輕，部分壽險公司趁殖利率反彈前有處份老債券，以降低淨值波動，亦有趁股市高點獲利了結，如南山人壽9月獲利41億元，比8月的近35億元要高，但如新光人壽、中國人壽及台灣人壽則是9月略比8月低，主要就看各家公司實現股債資本利得的強度。

15家金控前8月累計稅後獲利已達4576億元，同比成長近64.5％億元，已公告獲利的13家金控9月合計稅後獲利近257億元，略低於8月的307億元，市場推估，除非兩大龍頭金控的壽險有在資本市場大量實現獲利，否則國泰金與富邦金9月獲利，極可能也略低於其8月稅後獲利109億元與162億元。

但即便沒有大量實現資本利得，但因資本市場仍強，兩大龍頭9月應繼續維持獲利領先地位，在其他13家金控都沒有任何一家稅後賺逾500億元時，富邦金前9月獲利將跨過1300億元、國泰金要突破1200億元，持續占所有金控獲利的50％以上。