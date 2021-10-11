隨著新冠肺炎（COVID-19）疫情持續發展，除了已有多款疫苗被研發，可有效降低感染、重症機率外；相關治療染疫者的藥物也陸續傳出正面消息。阿斯特捷利康（AstraZeneca）藥廠最新公布的聲明指出，名為 AZD7442的長效抗體藥物（long acting antibody，LAAB）組合，在第三期試驗取得良好成果。

根據阿斯特捷利康藥廠官網，在第三期臨床試驗中，投藥AZD7442的實驗組（以肌肉注射600 mg AZD7422），對比安慰劑組，能夠讓輕症、中症患者（非住院患者）引發重症或死亡的比例降低50%，達成實驗主要目標。

阿斯特捷利康藥廠的生物製藥研發部執行副總Mene Pangalos指出：「藥廠所使用的長期抗體組合AZD7442對於預防以及治療新冠肺炎提供更多證據。在治療早期投入AZD7422實驗性抗體雞尾酒療法藥物，能顯著減緩重症發展，保護力還可持續6個月。」

藥廠指出，將會與衛生當局討論上述數據，但是具體細節沒有公布。阿斯特捷利康藥廠也已經在10月5日向美國食品暨藥物管理局（FDA）遞交AZD7442的緊急授權使用（EUA）申請。

阿斯特捷利康也表示，AZD7422第三期試驗的結果將會在醫學期刊上發表，也會在近期召開的醫學會議中公布。