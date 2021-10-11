中信兄弟11日在洲際主場迎戰統一獅，先發投手陳琥僅投3.2局失4分退場，接手的官大元成功踩住煞車，中繼3.1局無失分，率隊以6比5險勝，兄弟奪下4連勝、獅隊則中斷4連勝，目前落後獅隊1.5場勝場差。

面對獅隊備受期待的小將古林睿煬，兄弟首局就靠著許基宏2分炮先馳得點，但陳琥3局先因高飛犧牲打丟1分，4局卻投出3次保送形成滿壘，羅暐捷內野滾地球打回追平分，林祖傑補上適時安打送回2分逆轉。

兄弟此時換上官大元中繼，他成功踩住煞車，最終繳出中繼3.1局僅被敲2支安打、無失分的成績，奪下本季第3勝也獲選單場MVP。而獅隊先發投手古林睿煬5.2局投出6次三振、4保送，被敲6支安打包含1發2分炮，失掉6分（5責失）蹲下本季第4敗。

今年官大元再度成為球隊牛棚要角，本季後援出賽37場拿下3勝3中繼成功，自責分率2.29，他認為，面對每一次的出賽都是老壞一句，「做自己能控制的事」，「希望能做前一任投手最強的後盾，完成教練任務、符合球迷的期待。」