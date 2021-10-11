關懷喜憨兒兩岸愛心公益健康生活之行，10日在南京市江寧區的寧台農貿合作產業園內舉辦烤肉與團發康活動。（南京台商提供）

關懷喜憨兒兩岸愛心公益健康生活之行，10日在南京市江寧區的寧台農貿合作產業園內舉辦烤肉與團發康活動。（南京台商提供）

由南京市博愛殘疾人之家、南京樂活公益發展中心，以及許多居住在南京的兩岸慈善志願者們，發起的關懷喜憨兒兩岸愛心公益健康生活之行，10日在南京市江寧區的寧台農貿合作產業園內舉辦烤肉與團發康活動，20多組喜憨兒家庭與兩岸慈善志願者家庭共同參與。

此次兩岸愛心交流活動由台商贊助，南京台商黃立家免費提供場地與烤肉用品，南京台協副會長、鮮饌食品董事長陳文光捐贈熟食與食材等。兩岸的家庭共同度過了富有愛心與歡笑的一個周日。

「天開始冷了，但我們這裡很溫暖，在此，這些喜憨兒的孩子們大聲呐喊，歌舞歡笑，這群不離不棄他們的家人們，也得到了釋放，讓愛心人士跟志願者來協力陪伴，共同度過美好的一天，感恩這一切。」本次活動的召集人，也是前南京台協鼓樓區秘書長劉傑說到，她本來已經是半退休狀態，又因為能有機會幫助這些孩子們與家庭，大力奔走聯繫，安排許多台商單位與個人的贊助。

帶一家人都參與活動的中華青年發展聯合會南京負責人鄭文欽表示，他的姊姊也是唐氏症患者，自己很清楚喜憨兒家庭的壓力，這次也帶著大陸妻子以及女兒，還號召了其他朋友全家一起來參與，就是覺得兩岸青年應該更多投入愛心建設的行列，找到更多同理心來彼此溝通。

鄭文欽說，欣逢兩岸都紀念慶祝的日子，能有機會大力參與這次活動，是一種榮幸，更證明愛心不分地域，兩岸有太多可以找出的共同語言。

鄭文欽並稱，參與活動的家庭都成為了好友，也共同呼籲要多以愛心替代對立，關懷弱勢群體，不要整天都在政治紛爭中喧嘩，卻忽略了海峽兩岸可以共同找到的人文價值。在10月16號也即將再由南京富邦華一銀行，贊助喜憨兒家庭，一起在明代留下的城牆上健走，繼續發揚兩岸愛心人士攜手前行的理念。