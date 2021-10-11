由於撞擊力道過大，白車當場撞翻「四輪朝天。（讀者提供／張妍溱南投傳真）

南投埔里鎮西安路2段和獅子路口發生1起車禍，1輛黑車與1輛白車，在行經路口時竟然互不相讓，2車直接撞上，由於撞擊力道過大，白車當場撞翻「四輪朝天」，所幸車上4人均僅受輕傷，2車互撞過程被其他車輛的行車記錄器給錄下。

警方指出，駕駛白色轎車的施姓男子，當天下午行經獅子路和西安路2段閃燈路口時，遭1輛駕駛黑色轎車的男子，撞及右側車身，白色轎車突然翻覆過去四輪朝天，車內的4人受困，行經民眾趕緊報警，消防人員趕抵將車內4人送上救護車救護，所幸無大礙。

據了解，施姓駕駛白色轎車載3名家人往史港里方向行駛，行經獅子路時，該路口閃紅黃燈，卻遭行駛西安路2段、往廣成里小埔社方向的黑色自小客車攔腰撞上，整台車翻覆至對向車道。

警方表示，該發生事故地點為閃紅、黃燈號誌路口，依交通相關規定，2車行經路口應減速慢行，並由閃紅燈車道禮讓閃黃燈，但車禍肇事原因仍待警方進一步調查釐清。