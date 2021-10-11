蔡英文總統10日在國慶典禮上，發表國慶演說，並在內容中提到，台灣的經濟表現重回亞洲四小龍之首，且也走出了一條不再依賴單一市場的新路線。對此，資深媒體人陳揮文直言，兩岸之間進出口是越來越依賴，有不再依賴單一市場嗎？怎麼可以公開亂講呢？台灣人這5年來有過得比較好嗎？蔡總統怎麼睜眼說瞎話呢？

蔡英文10日在國慶演說中提到，台灣經濟的表現，不僅重回亞洲四小龍之首，而且吸引全世界的目光，這證明了，台灣有能力創造更有韌性、更自主的經濟發展模式。我們走出一條不再依賴單一市場的新經濟路線，這是台灣經濟能夠立足世界、扮演更重要角色的關鍵。各位親愛的國人同胞，世界的大門已經為我們打開，我們要堅定走下去，讓台灣經濟在下一個三十年，繼續發光發熱。

陳揮文11日在政論節目《新聞大白話》中表示，重回四小龍之首是什麼？她講的是經濟成長率，如果就人均GDP來說，我們是尾，現在也沒人在講四小龍，她就一直抓著這個，但台灣早就已經看不到韓國的車尾燈，這講起來非常丟臉。

至於單一市場的部分，陳揮文指出，台灣出口創新高，我們連續20個月對大陸、香港的出口是成長的，亮麗的數字是對大陸的依存，台灣對大陸的出口，大陸對台灣的進口也增加，兩岸之間進出口是越來越依賴，有不再依賴單一市場嗎？怎麼可以公開亂講呢？

陳揮文直言，這5年多，大家的日子有比較好過嗎？如果這5年過得不好，我們要告訴蔡總統，「你怎麼可以睜眼說瞎話呢？」好像妳做的很好，我們最大的問題，就是每個總統都覺得自己做很好，可是就像韓國瑜講的，我們鬼混了30年，以前台灣是贏韓國的，他更對前總統馬英九、陳水扁等人嗆聲，「你們這四個總統在幹嘛？你們做的都不好」。