美國老牌藥廠默克月初公布研發的新冠口服藥「莫納皮拉韋（molnupiravir）」，期中臨床試驗證明，能夠讓患者住院率和死亡率降低50%，只待通過FDA認證後即可上市，但該藥物醫療生產成本僅17.74美元，卻要收取712美元的費用，遭無國界醫生組織質疑「價格實在太扯」。

默克月初公布新冠口服藥「莫納皮拉韋」第3期臨床試驗，能夠讓感染新冠肺炎的患者，住院、死亡率降低50%，且一天服用兩次，為期5天的療程，是全球首款問世的新冠口服藥。

眼見莫納皮拉韋的成功，許多國家展開行動，協商洽購口服藥等相關事宜，而美國早在6月時，即以12億美元採購170萬人份的口服藥，等同5天療程要價712美元；然而，莫納皮拉韋的成本僅需17.74美元，和美國所出的價格相差40倍。

《Russia Today》報導，儘管美國政府給予默克2900萬美元的補貼，墨客仍將向美國政府收取712美元的價格，但其成本價僅17.74美元，這也代表美國納稅人將為這40倍的價差買單。

有研究報告指出，美國國防部旗下「防恐怖威脅署（Defense Threat Reduction Agency）」和國家過敏與傳染病研究所（National Institute of Allergy and Infectious Diseases），分別補貼莫納皮拉韋研究約1000萬美元、1900萬美元；但最終僅默克及其合作夥伴Ridgeback Biotherapeutics能夠獲得銷售利潤。

無國界醫生組織官員門加尼（Leena Menghaney）受訪時表示，製藥公司應該避免在疫情中牟取暴利，「在非專利藥物的價格中，一個療程大約要價15至20美元左右，但700美元真的太扯了」。

南非、印度去年向世界貿易組織提議專利豁免，若疫苗的生產和出口涉及TRIPS，大部分應該暫時豁免，而該案也獲得超過100個國家支持，其中美國雖然有補貼默克和輝瑞的研究，但也支持此提案；不過歐盟、英國、瑞士等國家則是反對，德國稱「豁免專利將對疫苗生產帶來嚴重後果」。

莫納皮拉韋已在印度進行仿製生產和測試，門加尼表示，該藥在印度一次療程僅需花費15至20美元不等，但生產非專利藥物仍在等待批准，對於嚴格執行智慧財產權的國家，恐將無法販售。

值得一提的是，對於美國政府補貼一事，默克合作夥伴Ridgeback Biotherapeutics執行長霍爾曼（Wendy Holman）曾強調，在莫納皮拉韋的研究中，並未獲得美國政府資助，大多經費皆來自於霍爾曼夫婦和默克。