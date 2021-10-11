16名民眾受困南澳神祕沙灘海蝕洞，消防局派遣人車前往救援。（宜蘭縣消防局提供／李忠一宜蘭傳真）

16名遊客10日受困宜蘭縣南澳鄉神祕沙灘海蝕洞，最後全數用直昇機吊掛脫困，徹夜搜救耗費百餘萬元費用，由全民買單，外界質疑他們去海蝕洞露營，但受困者表示是一輛賓士大G吉普車卡在礁岩，擋住他們回程的路，才不得已退回海蝕洞躲避。而真正的「報案人」也出面證實，這16人下午3點就在「吉普車群組」發出求救訊號，但沒有報警，是他約晚間9點半抵達現場，雖找到這16人但漲潮受阻，反而發現另外4名年輕人準備露營，將他們帶離現場，並通報海巡人員，整起事件才曝光。

海巡署、宜蘭縣消防局10日深夜獲報有16人受困南澳鄉神祕沙灘，海面與陸地救援皆受阻，最後出動空勤直升機，清晨5時50分自花蓮機場起飛，清晨7時將16人全數吊掛脫困。

外界質疑他們明知海象不佳還去露營，但獲救遊客否認露營，表示他們中午前往遊玩，下午2、3點就要離開，但卻見到有一輛賓士車受困卡在礁岩旁邊，當時剛好漲潮，車主說要去找人拖吊後就不見蹤影，他們因沙灘路段受阻，直到晚上都沒見到人，只好在當地露營過夜。

據ETtoday新聞報導，報案人呂先生出面還原報案情況，表示昨日下午3點這群人就在「吉普車群組」發出求救訊息，說有一台賓士車卡在神秘沙灘，讓他們沒辦法出來，呂先生關心詢問「還好嗎？」，16人回應打算等潮水退去，當下他們並沒有報案。

呂先生表示，他不放心於是晚間7點多從宜蘭市出發，卻因為一路大塞車，直到9時半才抵達現場，好不容易發現16人所在位置，卻因漲潮幅度太大、沙灘被淹沒，只好折返，卻在另一個海蝕洞發現4名年輕人準備露營，他便先行將4人載離現場，並通報海巡人員，整起事件才曝光。