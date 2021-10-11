(21：30更新)中央氣象表示，輕度颱風圓規過去3小時強度略為增強，暴風圈也稍微擴大，目前中心在鵝鑾鼻南南東方海面，向西移動，暴風圈正逐漸通過巴士海峽，預估今晚(11日)入夜至明天(12日)清晨影響台灣最劇烈，明天白天之後雨勢才會稍緩，預計12日清晨到上午之間將解除海上颱風警報。

圓規颱風逼近入夜風雨更強！ 氣象局最新說明｜2021.10.11

今晚至明天(12日)白天圓規颱風外圍環流影響，北部及東半部地區持續有陣雨，容易有大雨或豪雨，並有局部豪雨以上等級降雨發生的機率，中南部地區也偶有局部短暫陣雨，山區並有局部大雨發生的機率；溫度方面，桃園以北及東半部高溫29、30度，新竹以南高溫約32至34度。

豪雨特報。(圖/氣象局)

氣象局也發布豪雨特報，第18號颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，今(11日)晚至明(12)日宜蘭縣山區及台中市山區(和平區鄰近宜花交界處)有局部大豪雨或超大豪雨，宜蘭縣、花蓮縣地區及新北市山區有局部豪雨或大豪雨，桃園市、台中市山區及台北市、新北市、台東縣地區有局部大雨或豪雨，基隆北海岸、桃園、新竹地區、恆春半島及南投、高雄、屏東山區有局部大雨發生的機率。超大豪雨地區：台中市、宜蘭縣，大豪雨地區：新北市、花蓮縣。

氣象局表示，今晚到明天上午是颱風最接近台灣的時候，風雨影響也最為明顯，明日白天之後雨勢相對會減少一些，但東半部降雨持續，中午過後到明晚雨勢才會逐漸緩和，預計明天清晨到上午之間解除海警，至於13、14日東半部仍有局部大雨。