默克（Merck）藥廠與合作夥伴Ridgeback已確認在周一（11日）向美國食品與藥物管理局（FDA）遞交其抗新冠病毒藥物molnupiravir的緊急使用授權（EUA）。

《華爾街日報》（The Wall Street Journal）指出，FDA或許有望在未來幾周內批准molnupiravir。而這項批准將頗為即時，能在一些公衛專家擔憂新冠肺炎（COVID-19）疫情將再起的冬季發揮效果，尤其是在沒有接種疫苗的人群當中。

根據默克藥廠以及Ridgeback Biotherapeutics先前發表的聲明，「根據期中分析，服用molnupiravir的染疫患者中，至29天有7.3%住院，而服用安慰劑的患者，至29天有14.1%住院或死亡。」換句話說，給予染疫初期的高風險患者服用molnupiravir，可大幅降低住院或死亡的風險。

針對試驗結果，Ridgeback Biotherapeutics藥廠執行長霍爾曼（Wendy Holman）表示：「迫切需要能讓染疫患者居家服用並避免住院的抗病毒療法。」

據了解，默克藥廠的新冠肺炎口服藥molnupiravir，是RNA聚合酶抑制劑，目的在體內抑制冠狀病毒RNA的複製過程。對於抗病毒口服藥來說，molnupiravir降低死亡風險50%，在藥物來說已經算是效果很好的結果；也正因為臨床實驗結果證實有療效，在外部監測人員建議下，第3期臨床試驗提早喊停。