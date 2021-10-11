隨著能源價格持續上漲，西德州中級原油(WTI)期貨每桶價格盤前一度漲至82美元關卡，10年期美債殖利率升至1.612%，導致市場將目光從大型科技股轉向至能源股，本周開始財報季，由金融股打頭陣，美股周一(11日)開盤下跌22.46點、以34723.79點開出，隨後指數震盪，台積電ADR漲逾1%。

截至台灣時間11日晚間9點40分，道瓊工業平均指數上漲25.27點或0.073%、暫報34771.52點；標普500指數上漲2.78點或0.063%、暫報4394.12點；那斯達克指數下跌3.14點或(0.022%、暫報14576.40點；費城半導體指數上漲10.06 點或0.31%、暫報3256.33點。

5大科技巨頭股價漲跌不一，電動車大廠特斯拉股價漲1.47%、暫報797.03美元；台積電ADR股價漲1.36%、暫報111.59美元；聯電ADR股價漲0.74%、暫報10.82美元。

美國銀行業本周將開始發布第3季度財報，摩根大通周三發布，高盛、美國銀行、摩根士丹利、富國銀行和花旗集團則是稍晚跟進，達美航空也是。隨著能源價格上升，艾克森美孚、雪佛龍開盤衝高漲1%，隨後股價回落。