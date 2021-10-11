台灣疫情趨緩娛樂活動逐漸解封，國內各大場館陸續開放年底前檔期，除了李宗盛、魏如萱等大咖爭搶小巨蛋、「BACK TO 70’S西洋金曲演唱會」本月底在台北國際會議中心（TICC）登場、盧廣仲下月20日於高雄流行音樂中心開唱，據悉，金曲歌后彭佳慧有望順利拿下小巨蛋跨年壓軸檔期，與萬名歌迷一同迎接2022。

今年適逢彭佳慧出道25週年，為了感謝歌迷相伴，除了推出全新音樂作品，其實回饋粉絲最大的禮物是她將於年底三度攻蛋；疫情降為二級復工後，彭佳慧活動邀約不斷，近日更受邀助陣羅文裕在故鄉美濃舉辦的「野孩子生活節」音樂節。

彭佳慧之前登上金曲獎舞台與羅文裕獻唱客語組曲好評不斷，她當時開心表示：「我會繼續努力唱下去，過陣子『我們再一起大聲唱歌』。」似為年底開唱預留伏筆，且此次若順利申請小巨蛋檔期，不僅是彭佳慧相隔4年三度登上小巨蛋，也是她首次在大型個唱中與歌迷一同倒數迎接新年；對此，彭佳慧經紀人11日委婉表示「沒有聽說」。

集結沈文程、黃大煒、潘越雲、王若琳等重量級歌手的「BACK TO 70’S西洋金曲演唱會」原訂5月底開唱，未料遇上疫情爆發，演唱會先後二度延期，日前確定本月30日在台北國際會議中心重啟，成為解封後TICC的第一場演唱會；此外，盧廣仲也宣布11月20首度登上高雄流行音樂中心海音館開唱，「漫長的等待，好像錯過了整個夏天，似乎有什麼默默滋長，我們可以一起看看風景，用一種勵志讓我們繼續向前」，號召歌迷高雄再見。