YouTuber美麗妄娜臉蛋姣好、擁有F罩杯上圍，因拍攝「真理系列」影片走紅。近日她在直播中開放網友只要贊助錢，就能對她下任何指令，有個乾爹大方狂刷近百萬禮物，要求美麗妄娜當眾解開襯衫戳胸，她也信守承諾照辦了。

美麗妄娜過去當過直播主，自嘲這是重操舊業，影片中，她身穿女警制服，放話「只要抖內就接受指令做事」，剛開播就有人刷1萬塊禮物要到美麗妄娜的line帳號，接著又有網友要求倒立喝飲料、青蛙跳等無厘頭指令，美麗妄娜哭笑不得的一一完成。

直播接近尾聲，之前抖內過的一名乾爹，忽然再大手筆送近百萬的禮物，希望美麗妄娜解開襯衫戳胸部，她第一時間先裝正經丟出質疑：「你們是不是覺得我是什麼色情主播？」接著打趣地說：「犧牲一些不必要的面子，會賺來很多的錢。」伸手解開襯衫的鈕扣，露出雪白的F級美胸，靦腆的用手指戳北半球，證明自己是真材實料。

播一次就賺進百萬禮物，美麗妄娜透露不會收下這些錢，會希望直播平台幫忙捐出做公益，同時預告如果大家還喜歡，未來有機會再開直播散播歡樂。