張牧喬習慣自己下廚料理三餐。（粘耿豪攝）

張牧喬習慣自己下廚料理三餐。（粘耿豪攝）

張牧喬習慣自己下廚料理三餐。（粘耿豪攝）

新人張牧喬的母親在太魯閣列車出軌意外中不幸喪生，事發至今已半年，她仍走不出喪母低潮，經常想起媽媽生前拿手的醉雞料理，張牧喬淚崩自責來不及學，「媽媽剛走的那陣子，我每天一直切菜、煮飯，強逼自己去做這件事情，逼自己接受因為媽媽不在了，所以我必須自己下廚的事實」。

張牧喬甚至長達1、2個月不敢出門，內心恐慌焦慮不安，深怕至親又發生意外，「媽媽還在的時候，我為了做音樂、認識朋友常往外跑不在家，所以現在只要爸爸、姊姊在家，我就很不想出門，很怕我不在家時誰突然走了怎麼辦」。直到現在，她每天回到家都會忍不住想哭，因為再也見不到母親的身影。

張牧喬因至親離世籠罩陰霾，即便有爸爸和姊姊陪伴，她仍走不出悲慟，為此諮商心理醫生、甚至求助通靈老師，「通靈是為了想跟媽媽說說話，讓我有一個固定的管通排解心情，跟媽媽說我最近過得如何，也會放新歌給媽媽聽」，她將心裡的話說出來，幫助自己轉念、跨過心中的那道坎。

張牧喬集歌唱、創作、擅長鋼琴吉他樂器等才華於一身，曾獲熱音大賽最佳主唱頭銜，不僅是黃韻玲的徒弟，更是黃韻玲跟前夫沈光遠所生兒子沈裕紘的女友，沈裕紘跟張牧喬從高中就開始交往，感情穩定也見過雙方家長，但踏入歌壇難免遭人耳語指她有靠山護航。

張牧喬坦言一開始非常抗拒與前輩黃韻玲沾上邊，雙方家人、工作團隊苦勸她好久才說服，張牧喬說：「我比較想把小玲老師當男友的媽媽相處，最怕被說我是想當歌手才跟沈裕紘在一起，但明明就不是，歌手是我一直以來的目標。」