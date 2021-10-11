義大利在周末發生極右翼政黨「新力量」(Forza Nuova)在羅馬各地發動反疫苗抗爭，除了在街頭與警方衝突以外，也衝進羅馬勞動聯合工會(CGIL )，闖入醫院試圖破壞疫苗，如今義大利國會立法者和政界人士，都在呼籲必須採取措施取締這種法西斯團體。

美聯社報導，羅馬警察局表示，有12名抗議帶頭者被拘留或逮捕，其中包括極右翼新力量黨的首領朱利亞諾·卡斯特利諾 (Giuliano Castellino)。

新力量發動抗爭的原因是義大利政府的防疫決定，從下星期五開始，所有勞工必須持有「綠色通行證」(Green Pass)才能工作，綠色通行證要求勞工必須至少接種1劑COVID-19疫苗，或者最近已經從肺炎中康復，已有2天內檢測陰性的證明。

義大利周末的抗爭，是「新力量」黨發起的，引起了義大利政界呼籲取締的聲音。(圖/美聯社)

該黨表示不能接受，並且在上星期六發動全面抗爭，約有 1萬人在羅馬各地發動衝突。

朱利亞諾在星期六晚間，要群眾去衝撞位在羅馬的國家勞工聯合會總部(CGIL)，這是義大利最大的聯合總工會，公會支持綠色通行證，同意這政策才能使勞動者健康與安全。

數十名示威者手持棍棒、金屬棒和捲起的意大利國旗(旗杆)去砸CGIL公會的大門，之後砸破窗戶闖入。將公會的辦公設備，包括電腦和電話資料簿和書櫃都掀翻。

後來，數百名示威者試圖到衝撞總理辦公室與義大利議會，並與防守當地的警方發生衝突。

在工會總部遭到襲擊後，示威者隨著羅馬威尼託大道（Via Veneto）前進，該大道會途經美國大使館。於是義大利安全官員決定請來義大利訪問的美國眾議院議長裴洛西(Nancy Pelosi)暫停原先的預定行程，以保護其人身安全。

醫院官員說，星期六晚上，還發生數十名抗議者衝進翁貝托國王紀念醫院(Umberto I Polyclinic)急診室，混戰中，一名護士被瓶子擊中頭部，兩名警察受傷。

經歷這場抗爭後，星期一，五星運動黨(Movimento Cinque Stelle)領導人朱塞佩·孔戴 (Giuseppe Conte)表示「我們不能接受這些暴行，必須取締。」

有趣的是，五星運動黨在政治光譜上也屬於民粹主義的極右派，但如今該黨是議會第一大黨，連他們都反對民粹。

孔戴批評「新力量是個法西斯政黨」，在二戰之後，義大利憲法禁止任何法西斯政黨的出現。

孔戴的呼籲取得支持，民主黨( Democratic Party )議員艾馬努里‧菲拉諾(Emanuele Fiano) 表示，他將向議會提交一項動議，敦促現任總理德拉吉 (Mario Draghi)提出相關法令取締極右翼團體。