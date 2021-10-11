隨著大陸能耗雙控、煤炭期貨價格飆漲，導致供電面臨困境，甚至10幾個省分突襲式限電，不僅影響以台灣電子業聚集的江蘇、廣東一帶，東北地區民生用電也突然停電，引發民怨，大陸國務院總理李克強8日宣布，將允許電價調漲幅度放寬至20%。專家認為，雖然這樣可以緩解限電危機，但也加劇大陸經濟通膨問題。

隨著歐洲、東亞的能源供應緊繃，加上今年以來全球物流仍無法應付龐大需求，物價成本上漲至今難以消化，就連美國聯準會(Fed)主席鮑爾也從一開始的通膨高漲只是短期現象，變成坦承通膨高漲已經超乎預期，預料短期間內難以從高點大幅回落。

據外國財經媒體報導，野村控股（Nomura Holdings）大陸首席經濟學家陸挺指出，電價若擴大調整幅度，可能影響大陸的消費者物價指數(CPI)約0.4個百分點。法國興業銀行（Societe Generale SA）大中華區經濟學家林雪潔認為，大陸CPI可能上升0.1個百分點。

李克強指出，8日國務院常務會議宣布，將市場交易電價漲跌幅度從原本分別不超過10%、15%，同步放寬至20%為上限，但高耗能產業電價不受到20%漲幅限制。李克強說明，今年以來國際市場能源價格大漲，大陸電力、煤炭供應緊缺，多種因素導致近期一些地方拉閘限電，給正常經濟運作與民生帶來影響。

李克強提出6大措施確保電力和煤炭供應，包括民生用電優先，確保安全生產的煤炭擴大供應，支持煤炭發電的電廠增加供應，改革完善煤炭發電市場化形成機制，加強綠能布置，以及持續管控高耗能、高排放，由於調整幅度大，預料對企業營運成本加大壓力，可能會調整產品價格轉嫁給消費者。

天風證券分析師近期發布一份報告指出，電價上漲將造成大陸工業生產者出廠價格(PPI)上升漲1％，CPI漲0.5％。華興證券宏觀和策略研究負責人龐溟認為，製造商將漲價轉嫁至下游壓力持續增加，預計未來幾個月的工廠生產價格將維持高位，大陸全年PPI增幅可能超過9％。

雖然陸挺表示，電價上漲對於CPI影響將遠低於0.4個百分點，但價格壓力將從工業、商業持續擴散，這波漲勢可能會使非農企業電價上漲10％，讓GDP平減指數（deflator）增加0.4個百分點。

花旗警告，由於通膨與經濟成長出現壓力，大陸經濟將出現「短期停滯性通膨」，隨著全球供應鏈持續緊繃、甚至斷鏈，大陸的通膨也有可能向外擴散。