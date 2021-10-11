藝人蔡瑞雪高中時期上過《校花點點名》節目，被封為「北一女神」，後來又因赴南韓旅遊時穿著韓服美照爆紅，常在社群網站分享美照的她，最近又曬出「炫腹」的照片，只穿著小可愛，有料身材全藏不住。

蔡瑞雪11日在IG曬出遊照，只見她和汽油箱裝置一起合照，俏皮配文：「95、98加滿，還是加我Line？」而她身穿細肩帶短版背心，不但低胸設計露出深邃事業線，使得渾圓胸型相當明顯，還中空露出一截水蛇腰，炸出超狂馬甲線，就算坐下來，11字腹肌仍沒消失，線條十分結實。

蔡瑞雪中空炸出結實馬甲線。（圖／翻攝自IG）

蔡瑞雪好身材被狂讚。

最後，蔡瑞雪再Po看夕陽的意境照，除了超巨車頭燈格外吸睛，一個側身更凸顯出她的S曲線，好身材吸引網友大讚「這腹肌絕了」、「好巨」、「腹肌好結實」、「加你賴啦，ID交出來」。

蔡瑞雪當年爆紅後，2017年曾以素人身份參加韓國選秀節目《偶像學校》引起討論，近年積極打拚演藝事業，除了有廣告、代言找上門，她還跨足戲劇圈，演出《違反校規的跳投》、《殮魂師》、《陪你很久很久》等作品，表現頗為亮眼。