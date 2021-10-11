台灣基進黨立委陳柏惟為反制罷免案，今天宣布展開為期10天、100小時的苦行，以徒步的方式走100個小時，走遍選區到最後一天。而前一天國慶日，同樣被罷免的無黨籍立委林昶佐則南下台中，力挺陳柏惟。對此，前台北市議員童仲彥狠酸，「陳柏惟學長徒步畢業旅行100小時，身為即將被罷免的學弟閃尿去見習，萬華人是覺得他最好環島作秀別回來了」。

罷免林昶佐領銜人鄭大平（右二起）、台北市議員議員鍾小平、金色力量主席童仲彥9日至台北市選舉委員會遞交3萬3千份連署書，眾人一同高喊「罷免林昶佐，還中正萬華公道。」（圖/資料照，杜宜諳攝）

同樣有罷免危機的無黨籍立委林昶佐昨(10日)南下台中力挺陳柏惟，引發各界關注。而陳柏惟本人為反制罷免也宣布，13日起將展開100小時的苦行，一直走到罷免投票前的最後一天。

對此，曾任2屆台北市議員的童仲彥今(11日)向《中時新聞網》表示，陳柏惟學長徒步畢業旅行100小時，身為即將被罷免的學弟閃尿去見習。有萬華人覺得林昶佐最好環島作秀別回來了。同時，童仲彥更喊出，萬華人就是要報復式罷免，因為罷免就是要報復當初選錯人投錯票。林昶佐遇到事情只會怪對岸，而不是正面去解決問題，疫情爆發後，萬華被汙名化，他還幫官員辯解，萬華人唾棄這樣的立委。林昶佐面對罷免，大言不慚說此時應該要拼經濟，殊不知最會包政府標案，幫自己拼經濟的就是他，每年青山王宮開演唱會，還跟國營事業要贊助，要被罷免了，才募款踅夜市裝腔作勢，林昶佐除了會作秀，何時想到因疫情苦哈哈的萬華人了？