一名男子上網表示，與女友熱戀初期一切美好堪稱偶像劇，誰知自從女友搬進他家，一切夢幻開始破滅，看似文青的女友，竟然「性慾強又能吃」，害他變成「又軟又快」的早洩男，有很大的生活壓力，想與女友談卻不知從何提起，讓他情緒相當低落。這篇廢宅的煩惱文，引發網友熱議，有人搞笑回應：「女友可以交給我保管，我媽上次普渡買了很多食物還沒吃完！」，還有人說「我女友都性冷感，羨慕有你這種女友」。

一名男子在Dcard發表《女友性慾強又能吃 我招架不住》一文，表示經朋友認識女友，一見面發現是自己的菜，女生也很滿意他，很快展揩交往，熱戀初期一切美好堪稱偶像劇，但自從女友搬入他家，一切夢幻開始破滅。

原PO抱怨女友「鹹酥雞一個人可以吃250塊」、「便當每次一顆吃不夠，都一定夾走我的主菜，後來乾脆都買雙主菜給她」，更形容「你能想像一個文青妹吃排骨便當，手拿雞腿看電視嗎？」，女友一個月餐費支出6～8千多，且重鹹重辣，飲食習慣讓原PO吃不消。

此外，女友愛看泰國鬼片恐怖片，但原PO天生暈血，女友每次到關鍵時刻，還會提醒他這超刺激，害原PO看到快吐，晚上都做惡夢。

原PO還抱怨女友身材大概大D小E，168公分、55公斤偏肉，初期性生活融洽，但搬他家後，女友吃飽喝足手過來就直接抓他下面當娛樂，常常下夜班回來小睡，睏的要死女友偏偏硬上，甚至來不及戴套，讓原PO擔心女友懷孕，又累又緊張反而早洩。

男子抱怨被女友害到早洩。（示意圖，達志影像/shutterstock）

原PO更說自己只是一個廢宅，不是身體多好的青春陽光男，遇到上夜班時，女友一個禮拜要3、4次又連射，讓原PO很常被操到腰痠，隔天難爬起來上班。此外女友睡覺會不安份亂動，睡前相擁入眠，睡後腳就在他臉上或胸口，甚至被女友踢到床下，讓原PO毫無睡眠品質。

這一切讓PO感受到蠻大的生活壓力，覺得有些事說出來對雙方也是傷害，不知從何下手談起，情緒很低落不知道怎麼解決。

這篇文章引發網友熱議，有人認為：「168/55哪裡肉啦，男生標準這麼高？這麼不滿意可以分手啊」、「女友可以交給我保管，我媽上次普渡買了很多食物還沒吃完！」、「168很高，55很均勻，我表姐164，57、58跑看起來就還不錯了，你女友身材很好好嗎！」。還有人疑惑「小D大E是什麼尺寸？？？」，原PO也回應該是「抱歉我寫錯了，應該是大D小E，眼花了」。

還有人說「性慾強還自己來搖乾你..你都不用動就能爽，版上應該很多男生跪求這種妹子的吧？」原PO則表示「一開始很爽、後來吃力…..現在都快不能走路了」。