11日公布的2021年諾貝爾經濟學獎得主之一，美國麻省理工學院教授安格里斯特（Joshua D. Angrist）在經濟學界有一項特殊教學方法，把自己出版著作轉製作為動畫上傳YOUTUBE，在動畫中化身功夫大師解釋入門計量經濟學，加快學生領悟事件因果關係及其統計方法等工具。

安格里斯特和此次同時獲獎的美國史丹福大學教授伊本斯（Guido W. Imbens）是研究夥伴，另一位得獎者美國加州大學伯克萊分校教授卡德（David Card）則是在1990年代開始使用自然實驗分析最低工資、移民和教育對勞動力市場的影響，為計量個體方法論帶來新的分析和更多的見解，諾貝爾委員會說，所以卡德個人可以拿到二分之一的獎金。

諾貝爾委員會表示，3位得主徹底改變了社會科學的實證研究，並大幅提升學術界能力，讓經濟學研究能用於解決對普眾大眾都很重要的問題。諾貝爾獎是全球學術研究的最高殿堂，諾貝爾經濟學獎和科學類獎項相較，更像是終身成就獎，一方面彰顯經濟學者傑出研究對學術界的貢獻，獲獎學者本身的全球影響力也同步樹立，此次獲獎學者則進一步讓學術研究方法落地到凡間，誠屬難得。

台灣大學經濟系教授林明仁指出，2019、2021年兩屆諾貝爾經濟學獎的研究都是應用個體，是經濟學過去30年來在因果推論與政策效果評估的全面勝利，台灣經濟學界從台大資深教授劉錦添就帶頭採用此研究方法，帶動許多後進學者跟進，也擴大應用到健康、長照、犯罪等領域，台灣經濟學會才剛向劉錦添教授邀稿，主題就是個體實證中因果關係。林明仁和陳冠銘、項振緯採用此研究法，進行的「長照需求對女性勞動力供給之影響」，整合台灣的財稅、勞保等政府資料，剛宣布獲得「2021年APEC健康女性、健康經濟體研究獎」。

中研院經濟所長陳恭平也指出，今年得獎學者的研究方法能在掌握小量資料就可以算出，其研究方法中的「雙重差分」（Difference in differences），可以展現「無限的威力」，畫一張圖表就可以從時間序列上讓非經濟的議題都可以討論，台灣經濟學界經常使用此項研究方法，中研院經濟所研究員簡錦漢、楊子霆、蔡文禎等人，循此以台灣的資料發表過很好、國際級的論文，如近期該所有一篇COVID對交通的影響，運用COVID事件的前後情況評估分析。

林明仁也說，目前任教於日本東京大學的中研院經濟所前研究員陳香如，是安格里斯特教授成名作越戰徵兵樂透論文的共同作者，安格里斯特因此與台灣經濟學界熟識、並到訪過台灣，在台大、中研院演講之餘，還到太魯閣旅遊。林明仁在2012～2013年在MIT擔任訪問學者，和安格里斯特互動很多，形容他很活潑、運動型的學者，因此當知道他用動畫在教計量經濟學，連自己都非常喜歡。

〈Master Joshway〉是安格里斯特在動畫中的主角名，他在動畫中以大師角色點醒年輕學子，如何能勘透METRICS，即應用計量經濟學使用資料的統計方法，還有系列相關的線上課程，都用輕鬆的議題吸引學生加入學習途徑。