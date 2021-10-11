五倍券啟用後，有不少人反映，認為紙本可享有的優惠還是比數位綁定多，不過一名網友昨(10)日表示，一早起來發現，放在袋子裡的五倍券忘了拿起來，結果被洗衣機洗成一堆碎屑，拼都拼不回去，不料有網友反應快，直呼「第一次發現數位券的優點！」、「終於找到數位五倍券唯一好處了」。

這名網友在網路論壇《Dcard》PO照指出，一早起來看到紙本五倍券只剩下一堆紙屑，不知道該哭還是該笑。從照片中可見一些的彩色碎片，除了比較大塊的還可以看到殘存的數字及條碼，其他都變黑色一坨一坨的，讓原PO崩潰喊「拼不回去了」。

網友PO出被洗成一堆碎屑的五倍券，無奈表示不知道該哭還是該笑。(圖/截自Dcard)

照片曝光後讓眾人驚嘆，網友紛紛回應「太慘了吧」、「幫哭哭」、「天啊」、「五倍難過」、「洗衣機的威力…」、「至少你用五倍券證明，你家洗衣機功能相當良好」；還有人說「幸好我是綁數位的，不然我可能跟原PO一樣了」。

雖然日前一直有人反映，後來發現紙本比數位綁定更划算，不過看到紙本五倍券被丟進洗衣機的悽慘下場後，有網友笑稱「第一次發現數位券的優點」、、「終於找到數位五倍券唯一好處了」，也有人安慰，只能慶幸這次不用花一千塊買，建議原PO只能拼起來留作紀念了。