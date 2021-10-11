總統蔡英文10日發表國慶演說，「堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬，堅持主權不容侵犯併吞」，引發各界關注。前民進黨立委郭正亮指出，這等於讓兩岸的連接點懸空了，而總統就職、元旦和國慶演說的文稿，美國一定都看過，而美國和台灣方面的討論，可能也涉及到預期兩岸在2025年之前會進行政治談判。

郭正亮11日在中天政論節目《頭條開講》中表示，中國大陸國家主席習近平知道，民進黨不會接受一個中國和九二共識，就希望從歷史上的中華民國找連結，並拋出三個可能連結，第一個是1912到1949的中華民國跟台灣是什麼關係？第2就是孫中山在兩岸，第3是中華民族偉大復興跟台灣什麼關係？

郭正亮發現，這3個問題蔡英文都沒有回應，只有第一句提到今天是中華民國第110年的生日，後面通通沒有講歷史，直接講中華民國歷史只有72年，就是從首都遷到台北開始算，等於是中華民國前面的歷史和台灣無關，同時這也意味著兩岸的連接點懸空了，懸空了就是變成兩岸互不隸屬，問題中華民國是哪裡來的？難道突然1949年就出現中華民國？

郭正亮認為，這樣的論述不一定完全是她的意思，可能是作為國際政治策略的鋪排，美國可能有介入討論，想測試中國大陸的底線，因為國防部長說2025年之後武統全面成為可能，所以2025年之前要先把政治可能性談清楚。

對於主持人提問，美國是否看過文稿？郭正亮直言，國慶、元旦和總統就職文稿美國一定看，不管誰當總統都一樣，而蔡英文這次這麼直白挑明兩岸互不隸屬是空前的，因為就連前總統陳水扁和李登輝都沒這麼講，這次是都直接點名中華人民共和國和中華民國說互不隸屬，這兩個都是國家。

郭正亮分析，會講這麼直白，可能就是2025年之前，預期兩岸要進行政治談判，台灣要有一個身分，她大概預期到中華國是底線，也是台灣的最大公約數，美國會跟台灣討論也有類似意義，2025年之後變數太大，美國也不一定有把握來幫忙。

郭正亮指出，這樣提北京第一時間肯定不會接受，甚至未來一周還會碰到一定的兩岸緊張，兩岸接觸總要有身分，要如何提？以前都只有處理事務性協商，九二共識也沒有講各自定位，但政治談判，這個閃不過，如果認為時間對自己不利，有一些話就要在還沒不利時先攤出來，在時間允許的情況下，把政治條件講清楚條件，北京也要琢磨，兩岸要政治談判，這就是心照不宣的事實。