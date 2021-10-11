大陸女星趙麗穎今年4月和男星馮紹峰閃電離婚，正式結束3年夫妻緣份，雙方未來的感情動態也備受關注。今（11日）趙麗穎曬出提前慶生的照片，身旁雖然沒有另一半，但有兩個男星丁子峻、關志斌的陪伴，讓她開心不已，笑得很甜。

趙麗穎11日晚間在微博上傳和丁子峻、關志斌的合照，寫下：「可愛的蛋糕，還有可愛的你們。」畫面中，趙麗穎大方素顏入鏡，膚質白皙無瑕，圓潤的大眼水汪汪，一頭秀髮烏黑又濃密，即便沒有妝髮的加持，狀態一樣好到爆。

值得一提的是，趙麗穎和關志斌對著鏡頭俏皮嘟嘴，讓許多網友聯想到他們三個人2013年合作古裝劇《飛魚傳奇》的動作，趙麗穎在劇中飾演活潑可愛的角色「鯉魚精紅綾」，經常淘氣地嘟著嘴，男主角則是飾演書生張珍的關志斌，兩人在劇中譜出淒美的愛情故事，直到8年後的現在仍讓觀眾難忘，如今三位過去合作的夥伴再度為趙麗穎的34歲生日齊聚一堂，不僅能看出他們的好交情，也讓許多網友勾起追劇的回憶，並留言提早祝福趙麗穎生日快樂。

丁子峻（右）、關志斌（左）為趙麗穎慶生。（圖／微博@趙麗穎）

趙麗穎、關志斌重現《飛魚傳奇》的嘟嘴表情。右為丁子峻。（圖／微博@趙麗穎）

趙麗穎恢復單身後桃花朵朵開，身邊不乏高富帥的追求者，但都難以打動美人芳心，對此趙麗穎曾在訪問中提到對二婚的要求：「我現在比較重要的就是承擔、責任感」，儘管有不少富商稱可以接受她的兒子，但趙麗穎現在還是只想專注在工作和孩子身上。