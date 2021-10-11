中國恒大造車傳出最新進展。陸媒報導，恒大汽車傳出在天津生產基地召開戰略合作伙伴大會，恒大汽車總裁劉永灼會上通報恒大造車進展，透露「恒馳5」將於2022年初在天津生產，多間恒大汽車供應商證實了消息。

報導稱，天津濱海新區主要官員，汽車零部件商博世、安通林集團、以及日立等企業高管都出席大會。恒大汽車高管在會上表示，將確保2022年初在天津工廠正式生產，首款量產車將是在上海車展上邀請媒體試駕的「恒馳5」。

恒大汽車高管在會上亦表示，恒大汽車從上海、廣州、深圳等地調集核心研發團隊、技術精英前來天津支援，天津基地已改造成為一座工業4.0高端智能工廠。

就開源方面，恒大汽車高管在會上表示，加速處置了此前收購的海外企業，最大力度活絡資產；節流方面，核心管理層主動暫停領取薪資，員工從辦公樓搬到了工廠辦公，盡最大可能節流成本。此外，為科研技術人員發放了新的期權，希望留住人才。

恒大汽車港股11日收升2％、報3.51港元，成交2.97億港元。