美國半導體巨頭英特爾在執行長基辛格（Pat Gelsinger）帶領下，今年3月宣布IDM2.0戰略政策，重返晶圓代工業務，並正名數字製程，還投書媒體喊話將半導體補助的520億美元給予英特爾，並暗指台積電不會把技術留在美國，甚至9月在德國慕尼黑車展透露，將在歐洲投入800億歐元（950億美元）建置新廠。然而，外資報告認為，英特爾這些動作並未受到華爾街太大關注。

基辛格近日受訪指出，AMD 在過去幾年表現很不錯，不會否認AMD做出的努力，但是筆電處理器Alder Lake與8月發表的新一代 Xeon 可擴充的伺服器處理器 Sapphire Rapids，代表AMD的時代已經結束。由於AMD近年來積極擴張PC與資料中心伺服器的處理器。

據市調機構Mercury Research研究報告指出，今年第二季X86架構處理器市場，AMD 市占率來到22.5%，是2007 年以來最高紀錄，英特爾雖然是下滑4%，但AMD今年年營收增長預計將來到60%，主要是產能委由台積電製程，英特爾則是依舊緊繃，讓英特爾與AMD在資料中心的競爭愈發激烈。

美銀證券分析師 Vivek Arya上周五給予英特爾股票評級「遜於大盤」、目標價 52 美元，因為該公司對於PC市場過度依賴仍是大問題。由於2020年新冠疫情對於遠端需求增加，PC這個相對非常成熟的市場，迎來一個獨樹一格動能發展，但隨著時間過去，英特爾面對AMD、ARM架構競爭，尤其是來自蘋果M系列，英特爾還想投入晶圓代工業務是相當「昂貴的分心」，至於能不能成功，則是要靜待英特爾11 月 18 日公布最新一季財報。

華爾街則是對英特爾股價評級多空都有，41名分析師有15人給予「買進」或「等同買進」，10人給出「出售」或「等同出售」，但平均目標價61.83 美元，仍遠高於目前價位54美元區間。

目前在先進製程領域，台積電在產能以及技術超越英特爾，並協助英特爾在處理器市場的競爭對手AMD代工生產產品，以及與蘋果等電子消費產品業者合作生產處理器，加上還有三星電子也協助Google設計自己的處理器，威脅英特爾在該領域的優勢。

英特爾7月公布新的製程與封裝創新藍圖規劃，將10 奈米 Enhanced SuperFin正名為Intel 7，原先的7奈米正名為Intel 4，並開始導入高數值孔徑（High NA）EUV微影技術，之後分別為Intel 3、Intel 20A、Intel 18A，預計2025年就能超越台積電的技術。

但外媒指出，很大程度取決於能否從獨家供應極紫外光(EUV)微影設備、荷蘭半導體設備商艾司摩爾(ASML)拿到EUV機台，Pat Gelsinger在當時宣揚2家公司之間長期關係，並補充說明，只要最新的EUV機台到手，英特爾會立刻採用。