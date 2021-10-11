中華男足今天在亞洲盃資格附加賽第2回合再戰印尼，可惜「逆轉勝」的劇情沒能重演，以0比3再次落敗。最終印尼以兩戰全勝、總比分5比1晉級亞洲盃資格賽第3輪，中華男足下次能有成年國際大賽的資格賽可踢，要等到2026年世足資格了。

中華隊首回合以1比2落敗，第2回合以1比0為目標，拚藉客場進球晉級，先發陣容與首回合大致相同，只有林明偉取代了李祥偉。可惜1比0獲勝晉級的目標，在第27分鐘就遭無情粉碎，印尼艾吉（Egy Maulana）右前場內切吊中，中華隊門將施信安受到前鋒德狄克（Dedik Setiawan）搶點干擾，沒能阻止這球破門，印尼先馳得點。

此役雖在第三地泰國武里南進行，名義上仍是台灣主場，印尼取得了客場進球，表示中華隊至少得進2球才有機會拚延長賽翻盤，可惜中華隊上半場數波攻勢都沒能射正。下半場印尼右路快攻傳中，中華隊後衛陳庭揚在球被改變方向的情況下勉強腳後跟解圍，卻成了另類助攻，讓無人盯防的瑞奇（Ricky Kambuaya）左腳勁射破門。

0比2落後的中華隊，這下子得進4球才能晉級，已是不可能的任務，雖有靠自由球誘出印尼門將穆哈麥（Muhammad Riyandi）的打空門機會，也被印尼球員在球門線上解圍，補時階段印尼替補前鋒伊爾范（Irfan Jaya）快攻破門鎖定最終比分，也將中華隊淘汰出局。