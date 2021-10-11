基進黨立委陳柏惟深陷罷免危機，他為反制罷免昨(10日)也宣布將自13日起展開100小時的苦行，一直走到罷免投票前的最後一天。對此，前國民黨立委陳學聖直言，為什麼10天走100小時就叫作苦行？這不就是選舉的日常嗎？他更奉勸陳柏惟，不要用電影蒙太奇手法來呼攏大家，不是只有你懂蒙太奇

陳學聖11日在臉書上表示，走100小時為什麼是「苦行」？陳柏惟宣佈從週三開始，要走100小時「苦行」，而且還賦予神聖詮釋：走到落實民主深化、走民主的最後一哩路，但他實在不瞭解為什麼10天走100小時就叫作苦行？只要選舉過的人，最後掃街不也都是兩腳在走，從清晨走到夜深，拜訪漁市場、果菜市場更早，凌晨四點多就開始走，這不就是選舉的日常，為什麼到陳柏惟口中，就變成很偉大的悲壯？

陳學聖更指出，被陳柏惟的附隨組織猛酸的顏家，人家每年大甲媽祖遶境可也是九天八夜、全程340公里朝聖之旅，阿公阿嬤跟著媽祖走，也沒說什麼「苦行」？還是陳柏惟只有啟駕、迎駕時來露臉一下？不知「歡喜走，甘願受」，不然台灣每年那麼多人瘋媽祖，都是在「苦行」嗎？

陳學聖還奉勸陳柏惟，不要用電影蒙太奇手法來呼攏大家，「不是只有你懂蒙太奇，霧裡看花是假的，風吹霧散，還是要真實面對的！」