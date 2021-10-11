2021.10.09 台北市文山區新光路二段 （那雙白皙的腿你賠得起嗎臭大學生？

背著吉他的騎士跨越雙黃線撞上騎機車母女，2車3人倒地。（翻攝WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）

10月9日國慶連假期第一天，一名年輕媽媽騎車載著女兒，行經台北市文山區新光路二段，遭一名背著吉他的大學生，騎車逆向跨越雙黃線逆向撞上，當場3人全摔車倒地，所幸僅手腳擦傷並無大礙。影片曝光引發熱議，網友憤怒批評：「那雙白皙的腿你賠得起嗎臭大學生？」、「如果沒有妹幫你擋，我看你就直接填山了」。

據了解，這起車禍發生在10月9日下午3點40分左右，有網友將後方車輛行車紀錄器影片上傳《WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台》，標註「2021.10.09 台北市文山區新光路二段（那雙白皙的腿你賠得起嗎臭大學生？）。

從影片可看到，年輕媽媽載著女兒騎著一輛紅色機車，行經一處彎道，對向一名背著吉他的騎士，突然將機車直接跨越雙黃線，逆向撞上年輕媽媽的機車，當場2輛機車翻倒，3人也摔落馬路。

據ETtoday新聞雲，文山一交通分隊警員獲報到場，發現車禍3人高姓母女以及黃姓大學生，傷勢均為手腳擦挫傷，沒有大礙。初步調查黃姓大學生是為了到路邊與友人會合，跨越雙黃線到對向車道，與高女機車發生碰撞。

引片曝光引發眾多網友憤怒：「跨越雙黃線及逆向 準備兼兩份工來繳罰單及賠償人家」、「可憐的媽媽被擊落了」、「這就標準的年輕人學生，騎車經驗不足亂騎」、「該不會就是想著看白腿就往那個方向衝過去了吧？」。