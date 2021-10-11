你的日常也是時尚大秀的一環 ＃DAMUR國慶攻佔北捷

謝佳見為#DAMUR獻上首次伸展台處女秀。（#DAMUR提供）

BL劇男神楊宇騰受邀為#DAMUR走秀。（#DAMUR提供）

藝人謝佳見10日首次為旅德設計品牌#DAMUR，獻上時尚處女秀，以台北捷運為伸展台，展現屬於他的時尚態度，「第一次走秀就要走厲害一點的，而且我平常也不太坐捷運，也讓我一次有兩個體驗。」本次大秀從捷運西門站上車至松山站下車，最後轉車至忠孝復興站廣場舉行After Party，過去於日本擔任過模特兒的楊宇騰，也受邀走秀，吸引大批粉絲追隨圍觀，熱鬧的場面宛如跨年夜的市政府捷運站，也讓不少路過的民眾紛紛拿出手機紀錄。

伊林名模吳珝陽#DAMUR #kiosk系列服裝，化身時尚動物於北捷走秀。（#DAMUR提供）

伊林名模李制益著#DAMUR #kiosk系列服裝，化身時尚動物於北捷走秀。（#DAMUR提供）

10日發表的是品牌的#kiosk永續再生潮流時裝計劃，和台灣紡織大廠永瀧興業有限公司一起聯合研發永續再生織品，讓庫存布變成最耀眼的動物花紋， 讓36位藝人、伊林名模化身時尚動物，一起「攻占」台北捷運。品牌設計師黃世舜表示：「傳統Runway（跟大家）是很遙遠的，所以我決定要讓永續（的系列）出現在台北街頭，永續時尚需要這樣的場景被大家熟悉。」希望這樣的概念不僅僅只能是Showpiece，而是能夠真實地穿上街頭的服裝。