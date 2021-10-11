北韓勞動黨在10日舉行76周年黨慶，關注北韓新聞的分析記者指出，金正恩當時腳踏「涼鞋」入場，再度引發外界對於他健康情形的關注。

北韓最高領導人金正恩在出席勞動黨76年黨慶時，正式發表演說。然而相較於他的演講，他的穿著更引人注目！他穿著一身西裝，但是卻搭配涼鞋，跟他以往出席正式場合時穿皮鞋亮相的形象不一致。

根據北韓官媒公布的影片，金正恩進入歡慶黨慶的場地時，身著深色西裝搭配酒紅色領帶、半框眼鏡，腳上則是搭配了黑襪與黑色亮皮涼鞋。對此，北韓新聞《NK News》資深分析記者Colin Zwirko也有發現，他指出他的鞋子與過往不同，但是不清楚選搭涼鞋是何原因，也不清楚是否金正恩過往有穿著涼鞋公開亮相。但他指出，金正恩似乎正在嘗試多種方法來維護健康以及讓自己感到舒適。

金正恩10日出席勞動黨76年黨慶，竟然穿著涼鞋亮相。（圖／路透）

Kim Jong-un stresses need to improve living conditions during founding anniversary lecture (upd)

And what are those?



Some kind of dress jelly sandals? pic.twitter.com/r0mgUVcub2 — Colin Zwirko (@ColinZwirko) October 11 2021

針對金正恩的健康情況，Colin Zwirko指出「他5月在短時間內減掉不少體重。人們也發現他在9月發表長篇演講時，站在軟墊上。」記者指出這不是典型的情況，有可能他正在防範新冠肺炎的影響，也有可能是在對抗健康上的問題。

在今年6月初再度現身時，金正恩已神隱近1個月。當時分析人士發現，他的手腕似乎變細，配戴著手錶也戴的比以往更緊。同樣引發了外界對他健康情況的揣測。

英國網路媒體《Exbulletin》報導，北韓官媒在金正恩出席黨慶活動後，罕見的描述了關於他健康狀況的內容，指出北韓每個人民都在看見領導人金正恩憔悴的身影時，感到心碎。

今年以來由於金正恩經常長時間未露面，現身時又被發現對比過往消瘦不少，以至於讓他在每一次現身時，他的身形、穿著都會被放大檢視，期待藉此找出關於他健康情況的線索。而金正恩真實的健康狀況，在北韓是被嚴格保護的內容。