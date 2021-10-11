清水地熱園區的聯外道路中斷，清水地熱11日暫停入園。（宜蘭縣政府提供／李忠一宜蘭傳真）

圓規颱風暴風圈雖未觸及台灣本島，但外圍環流帶來降雨直撲東半部，氣象局今晚發布豪雨特報，其中宜蘭山區更達超大豪雨等級，明（12）日仍有持續性降雨，眼看花蓮已宣布明天停班停課，讓不少民眾湧入宜蘭縣長林姿妙臉書留言，質疑為何不放颱風假？

氣象局11日21時30分發布豪雨特報，宜蘭山區達超大豪雨等級。（氣象局）

宜蘭今日雨下不停，氣象局晚間21時30分發布豪雨特報指出，宜蘭山區降雨已達超大豪雨等級，平地也有大豪雨等級，晚間10點時，花蓮縣宣布明天停班停課，讓不少宜蘭民眾擔憂開工日風雨太大，紛紛到縣長臉書留言求假。

宜蘭民眾晚間在縣長林姿妙貼文下方留言，質疑為何不停班停課，「花蓮都已經公佈（停班課）了，我們還在等什麼」、「宜蘭是超大豪雨（紫爆欸）不放，人家花蓮大豪雨而已已放了」、「紫色地區不放？那什麼時候才要放？」、「三星風雨交加，簡直感覺是颱風」、「現在全宜蘭風雨都比上次颱風來還誇張欸……為何不快宣佈，早上還得載孩子上學」。

氣象局預估，明天上午可解除圓規颱風海上警報，但東半部仍會有持續降雨，氣象局長鄭明典晚間9時許在臉書發文，指出宜蘭鴛鴦湖今日累積雨量達「超大豪雨」等級，不少測站也達到大豪雨標準，直言「未來12小時預期東半部雨勢還會更大！」