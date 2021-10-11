露營客的要求，讓網友相當傻眼，表示何不去住飯店。（截自臉書社團《爆怨公社》）

乞丐趕廟公？一名網友表示，山上住家的旁邊是露營區，自己早上8點開始工作，竟被露營客要求停止，10點以後才能開始，理由是鋤頭挖掘、拉動樹枝聲吵到還在睡覺的家人。文章曝光讓許多網友相當傻眼，表示根本「乞丐趕廟公」、「露營還要睡到10點...怎麼不去飯店？」。

一名網友在臉書社團《爆怨公社》發文：「我在山上住家的旁邊是露營區，早上八點開始工作，露營者就要求我停止工作，因為鋤頭挖掘聲，走動喘氣聲，拉動樹枝聲吵到他們還在睡覺的家人，要我十點以後，他們醒來，我才可以開始工作。這我的家，我正常時間工作，反倒是別人要反客為主了，露營者說他們社區也是假日不讓施工的。」。

文章曝光，不少網友表示：「露營區露營還要睡到太陽曬屁股、睡爽爽...那真心建議還是到飯店住宿會比較好一點！」、「是該養成聽音樂工作的習慣了，憑甚麼要你配合他 他怎麼不配合你。」、「跟他說～那是你家。不是他們家社區。不然回社區中庭露營去。」、「管他...直接把重砲喇叭擺出來，對他說：睡什麼睡？起來嗨！！」、「入境隨俗，客隨主便。來到山上，麻煩按照山上作息，早睡早起身體好喔~」。