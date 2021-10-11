台中立委陳柏惟罷免案倒數12天，陳柏惟今表示，這次罷免案，「我與對立方的的資源落差，一望即知」，他要號召台中選區鄉親，10月23日出來反罷免投票，讓他能夠完整做完四年立委任期，為鄉親服務，「這是為了台灣的民主與未來，而不是因為要跟誰拚輸贏」。對此，有不少PTT網友表示，「肇逃仔滾」、「一個台中地區立委被罷免跟台灣的民主跟未來有啥關係」。

陳柏惟今(11日)在臉書貼文，先是表示，自己要向中二選區的鄉親，說聲「失禮」。他稱自己不是好人家的「好命子」，在生活中斟酌開銷，努力地將手邊擁有的最大化。自己有不少缺點，犯過錯，這些他從未否認，他也誠心感謝所有批評。

PTT論壇。(圖/翻攝自 PTT)

談及罷免案，陳柏惟強調，這次的報復性罷免，他要向鄉親再一次拜託，「1023，站出來，反惡罷」讓他能夠完整做完四年立委任期，為鄉親服務，這是為了台灣的民主與未來，而不是因為要跟誰拚輸贏。最後，他表示，無論結果如何，仍希望不同意見的兩端，終能坐下來，好好溝通彼此的歧見，一起為台灣的未來拼搏，因為這裡是我們無法取代的家。

陳柏惟貼文被轉至PTT論壇政黑板，引起網友熱議。有不少網友表示，「沒救了，跟黑龍一樣，以為台中人是傻呆，選上開始驕傲起來」、「你一個台中地區立委被罷免跟台灣的民主跟未來有啥關係？」、「沒罷免就不用改進了？」、「原來台灣這麼爛 沒有你就沒民主了」、「滾去高雄」、「趕快回高雄」、「沒興趣他會怎樣，快點滾出政壇跟雞黨一起滅黨」、「毫無建樹，剩下扯消波塊，笑死」。