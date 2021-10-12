《有鳳來儀》展現了雷瑟大師將壯美的孔雀羽翼流暢融入凹凸有致的花瓶之巧思，孔雀與瓶身完美結合，別出心裁。（國裕精品提供）

《展翼高飛》是彩繪大師杰樂奇以橡樹林的黑鷹重塑1885年的魔幻記憶，滿溢奇幻絢麗之風格。（國裕精品提供）

tittot琉園圓抱福祿，1萬2880。（tittot琉園提供）

tittot琉園御天下，11萬8000。（tittot琉園提供）

tittot琉園虎躍一方，3萬9800。（tittot琉園提供）

疫後人們試圖在生活回歸常態，對居家生活有追求的頂級客層，也開始藉由增添藝術級藏品，讓在家生活更有品味。無論是晶瑩剔透的水晶雕刻，或是運用脫蠟鑄造工法製作的琉璃作品，皆十分受到這些客層喜愛，因此相關新品與展出也陸續登場。

國裕精品舉辦旗下捷克摩瑟水晶的「戀戀摩瑟情」巡迴展，雖今年新品因工時限縮較晚抵台，但品牌也拿出壓箱寶於本次特展亮相，其中眾壓箱寶最亮眼的便是「美葉天使」，這項作品是品牌問世100週年由品牌雕刻大師史卡拉，以奧地利女大公瑪麗亞．德雷莎御用水晶餐具組為原型製造，大師以優雅細緻的花葉與天使圖案在餐具上展現了18世紀的貴族風華。

巡迴展另有以橡樹林的黑鷹為題的「展翼高飛」、取材自19世紀畫家雷頓名作的「燃燒的六月」、將孔雀羽翼融入花瓶中的「有鳳來儀」等，另外由於疫後在家時間變長，故也推薦具收藏價值的生活用品《太陽王》水晶杯系列給予對生活有所追求的藏家們，該系列以12個切割面呼應了杯底上的24K金，象徵一口飲盡流光四射的太陽能量：展覽自即日起至17日於台北SOGO百貨復興店展出，並陸續至台中大遠百、高雄漢來飯店、新竹大遠百登場。

擁有全世界最大之水晶玻璃脫蠟精鑄廠的tittot琉園，近期則推出壬寅虎年生肖系列發表「無二風範」，過去曾以「雷霆萬鈞」展現老虎的霸氣，今年則鑽研出各種姿態，共發表「寅大財」、「耄耋悠然」、「圓抱福祿」、「虎躍一方」、「御天下」等五件作品，分別代表「意、智、宜、力、望」五種王者風範。其中「寅大財」是延續品牌2014年起開啟的「有錢生肖」小品系列，以明年對應到地支的順序「寅虎」為靈感，將祝福大家能寄「贏大財」的心意託於作品之中;而耄耋悠然則以台灣石虎為主角，背上蕨類圖騰寄予繁衍生生不息的意向。