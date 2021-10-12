每年，快速企業雜誌（Fast Company）都會選出在商業領域中，最有創意的人士。今年，快速企業雜誌將上榜的各路好手，分為各種不同的創意類別。上榜的人來自各行各業，有些人將創意用於永續發展，有些人發揮創意解決生活上的難題，也有些人試圖為大眾打造前所未有的購物體驗。

你可能會認為，今天，所有人都希望擁有長久使用、長久存在的產品，然而，這個排行榜卻歸納出一類：「做一些不永久的東西」，有三位創意人士打破了眾人對於「永久存在」的想像。他們想出了什麼特別的商業創意？

1.社群軟體四分鐘購物秀。社群軟體Snapchat母公司快照（Snap）的內容長米爾斯（Sean Mills），以電視購物節目為構想，推出四分鐘的購物秀「The Drop」，一推出便吸引大眾注意。截至目前為止，節目累積觀看次數已經超過數百萬次，且前五集推出的商品，每一樣都銷售一空。

在這個節目裡，快照與行動影片購物平台Ntwrk合作，每一集的節目邀請一位名人，銷售一款節目限量產品，並請名人分享與產品相關的背景。第一集節目在去年十一月播出，由知名珠寶商貝勒（Ben Baller）銷售價值二五○美元的白金點鈔機，商品在二十四小時內便完售。

為了要引起觀眾的好奇，快照並不會事先宣布節目要銷售什麼商品。這個方式讓Snapchat與使用者有更多互動，不論有沒有購買產品，使用者都會想要看一下。

2.一年就消失的刺青。以往大家對於刺青的印象都是「一輩子的事」，而新創公司「稍縱即逝」（Ephemeral）卻試圖打破眾人的想像，推出改良版刺青墨水。它讓刺青在一年間被人體免疫系統分解，慢慢消失不見，提供想嘗試刺青的顧客多一種選擇。

創辦人皮爾（Brennal Pierre）與沙亞（Vandan Shah）發現，若想完全去除刺青，不但需經歷好幾次療程，過程還須忍受皮肉上的痛苦，這讓他們萌生研發「會消失」刺青的想法。他們改良了傳統的刺青墨水，加入人體可以分解的成分，刺青維持時間大約為九到十五個月，之後就會慢慢被分解。

經過反覆實驗，兩人終於找出成功讓刺青消失的方法，並於今年開設了第一家工作室。目前預約已經排到八個月之後，且每個月的業績都持續成長，說明了顧客對於會消失的刺青有著濃厚的興趣。

3.用紙瓶取代寶特瓶。在永續發展成為全球目標的今天，不少公司都想盡辦法希望減少塑膠用品的使用量。而丹麥新創公司帕波客（Paboco）將消滅塑膠視為使命，研發出可以承受碳酸壓力的紙瓶，希望可以藉此取代寶特瓶，降低對環境的傷害。

帕波客產品研發負責人西爾伯曼（Tim Silbermann）表示，儘管紙瓶的瓶蓋目前仍是使用塑膠製作，但公司的終極目標是，製作出百分之百可回收、完全不含塑膠的紙瓶。這項目標也吸引了可口可樂公司（Coca-Cola）與他們展開合作，在今年率先以果昔系列產品Adez打頭陣，嘗試以紙瓶裝飲料，為該公司的減塑計畫再添一大戰力。

創業家靠著源源不絕的創意，不斷創造出改善人類生活的新產品，明年又會出現什麼讓人大開眼界的創意？讓我們拭目以待。

(本文摘自 《EMBA 世界經理文摘 422期》)