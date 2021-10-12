台中市民期盼多時的豐原轉運中心，預計今(110)年底完工、明(111)年6月正式啟用，值得一提的是，轉運中心內部的公共藝術以「轉運站」、「鐵道」、「流動」、「大眾運輸」、「火車過山洞」等意象，表現出空間使用機能，並融入當地文化背景及歷史涵養，將美學概念融入公共藝術裝置，展現出豐原轉運中心的新風貌。

豐原轉運中心啟用後不但將成為豐原地區的新地標，內部公共藝術的建置也進一步傳達豐原地區的文化意涵與歷史脈絡，讓乘客在通勤或旅行途中，享受城市轉乘空間帶來的驚奇與喜悅。

山線轉運樞紐-豐原轉運中心預計今(110)年底完工。(圖／台中市政府提供)

豐原轉運中心的地下2層規劃為機車停車場、1樓為客運轉運、2樓為商場空間、3至5樓為汽車停車場，共提供301席汽車位、849席機車位，為一兼顧公共運輸轉乘、停車、商業機能等多功能的建築。

市長盧秀燕表示，豐原轉運中心是市府為強化山城地區公共運輸路網、配合台中鐵路高架化發展，以交通帶動經濟、觀光發展的重要建設，不但完善豐原地區大眾運輸轉乘機能，提高民眾搭乘大眾運輸意願，也將大幅改善豐原火車站周邊的交通秩序，成為山城地區重要交通樞紐。

除交通機能外，豐原轉運中心在硬體的建築設計方面也別出心裁。台中市政府指出，轉運站是以台鐵高架鐵道造型作為設計發想，外牆透過許多格柵營造「火車過山洞」的意象，內部的公共藝術獲選作品為「運轉城市」，由出身豐原在地的藝術家林建佑、設計師林韋佑及博物館人廖沛怡等人操刀，作品外觀設計將城市喻為樹冠層，以「城市堆疊、樹冠棲居」概念，將人們活動的都市融入一片片向上而生的城市片景。

豐原轉運中心內部公共藝術示意圖。(圖／台中市政府提供)

此外，作品內涵並以「城市切片、運轉交疊」為軸心，以豐原為首，串聯潭子、大雅、神岡、后里、東勢、石岡、新社、和平等區域的山線路網，將各區的地貌特色轉化為城市切片，並結合動態的機構裝置，透過轉運中心的吸納吞吐，將片片城市風景的轉動、交替、層疊、分離、循環，勾勒出未來城市發展、運轉、交流的想像。